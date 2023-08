Det er Astafjord Ocean Salmon som fikk utviklingstillatelser, mens Lerøy Aurora får en visningstillatelse i Finnmark.

Astafjorden (Gratanglaks og Kleiva Fiskefarm) hadde søkt om åtte utviklingstillatelser til konseptet Øymerd. De fikk fire, men påklaget vedtaket. Nå har de fått medhold, og får altså åtte tillatelser.

– For noen år siden fikk dere tilsagn om utviklingsprosjektet. Som en del av det fikk dere fire tillatelser. Klagen vi hadde til behandling sa at det var for lite til å realisere det. (..)