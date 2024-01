Investeringsselskapet til Helge Gåsø, Frøy Kapital AS, har fredag kjøpt 4.761.904 aksjer i Måsøval til kurs 25,75 kroner per aksje.

Det fremgår av en børsmelding fredag ettermiddag.

Administrerende direktør i Frøy Kapital AS, Roger Granheim, er styremedlem i Måsøval.

Etter kjøpet eier Frøy Kapital AS og dets morselskap, Gåsø Næringsutvikling AS, til sammen 6.117.036 aksjer i Måsøval AS, tilsvarende 4,99 prosent av utestående aksjer.

Det var i august 2022 at det ble kjent at Helge Gåsø sammen med blant annet Harry Bøe, Klaus Hatlebrekke og Roger Granheim etablerte investeringsselskapet Frøy Kapital.

Slik Intrafish tidligere har omtalt fikk investeringsselskapet en kapital på rundt seks milliarder kroner, hvorav gründeren Helge Gåsø gikk inn med fem milliarder kroner, ifølge ham selv.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Gåsø fikk med seg drøyt seks milliarder kroner i kontanter da NTS-aksjene hans ble solgt.

Siden den gang har investeringsselskapet foretatt investeringer i blant annet brønnbåt, med kjøp av to brønnbåter så lang.

i fjor gikk Frøy Kapital inn med friske penger i Fishbase Group, og ble hovedeier i oppdrettsselskapet.

Oppdrettsselskapet Måsøval holder til på Frøya i Trøndelag og ble notert ved Oslo Børs i juni 2021.