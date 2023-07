– Vi er godt fornøyd med 2022-resultatet. Produksjonen var omtrent den samme som i 2021, og økningen skyldes hovedsakelig bedre laksepriser, sier grunnlegger og konsernsjef Kjell Lorentsen til Intrafish.

Han sier at 2022 var et år uten noen spesielle hendelser for konsernet.

– Det mest spennende som skjer nå er utviklingen i Gigante Salmon, sier Lorentsen.

Gigante-konsernet eier drøyt 60 prosent av aksjene i det børsnoterte landbaserte lakseselskapet Gigante Salmon som bygger sitt anlegg i Rødøy kommune litt sør for Bodø.