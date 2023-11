Grieg Seafood Finnmark bygger ny smolt-enhet til 1,1 milliarder kroner i Lebesby for å forbedre fiskevelferd, bærekraft og drift, opplyser selskapet i en pressemelding mandag kveld.

Det nye anlegget skal produsere 3000 tonn med post-smolt fra 2026 og vil skape omtrent 10 nye arbeidsplasser i Lebesby kommune.

Av meldingen går det fram at byggestart opprinnelig skulle skje i 2022, men ble satt på vent på grunn av innføringen av grunnrenteskatt på havbruk og usikkerheten dette skapte i næringa.

– Den endelige skatten ble bedre enn det opprinnelige forslaget, og mange politikere har signalisert at de ønsker å forbedre skatten ytterligere. Derfor har Grieg Seafood Finnmark nå valgt å gjennomføre første fase av utbyggingen, skriver selskapet i meldingen.

Fått god hjelp

Grieg Seafood Finnmark opplyser at de har hatt et godt samarbeid med Lebesby kommune i planleggingen av prosjektet:

Vidar Aamo Nikolaisen i Grieg Seafood Finnmark. Foto: Grieg Seafood

– Vi kan ikke annet enn å skryte av ordfører Sigurd Rafaelsen og de andre politikerne i kommunen. De er alltid på ballen og flinke til å legge til rette for ny næringsaktivitet i Lebesby, uttaler regiondirektør i Grieg Seafood Finnmark, Vidar Aamo Nikolaisen, i meldingen.

Det vil legges til rette for at anlegget eventuelt kan utvides med ytterligere 3000 tonn post-smolt (fase 2) på et senere tidspunkt – dersom Grieg Seafood ønsker det, opplyses det.

Vokse på bærekraftig vis

– Vi jobber mye med å forbedre fiskehelse, fiskevelferd og biologi. Post-smolt blir et viktig verktøy for å få til alle disse tingene. Målet vårt er å vokse og utvikle oss på en bærekraftig måte med lavere avtrykk, uttaler Aamo Nikolaisen.

Den nye enheten vil være tilknyttet Grieg Seafoods eksisterende smoltanlegg i Adamselv. Utbyggingen starter opp i høst og prosjektet har en estimert byggetid på to år. Den første post-smolten skal etter planen settes i sjøen i 2026 går det fram av meldingen mandag.

Grieg Seafood har frem til nå pilotert post-smolt i sin oppdrettsregion i Rogaland og opplyser at resultatene så langt er forbedret lusekontroll og færre lusebehandlinger når post-smolt kombineres med andre forebyggende tiltak.

–Grieg Seafood Finnmark har frem til nå hatt noe større smolt enn i tradisjonell oppdrett men det er først med denne investeringen at Grieg Seafood for alvor implementerer post-smolt-satsingen også her i nord. Vi gleder oss til første utsett i 2026, uttaler Aamo Nikolaisen avslutningsvis.

Grieg Seafood legger for øvrig fram sitt resultat for tredje kvartal tirsdag morgen.