– Våre resultater i fjerde kvartal ble påvirket av fortsatt svak biologi i Finnmark. Spiro-parasitten, vintersår og maneter har påvirket overlevelsesrater og operasjonell effektivitet i Finnmark og førte til reduserte volumer, økte håndteringskostnader og lavere prisoppnåelse. Jeg er ikke fornøyd med resultatene, og vi har iverksatt tiltak for å møte utfordringene både på kort og mellomlang sikt, sier konsernsjef Andreas Kvame i en melding.

Rapporten for fjerde kvartal viser at selskapet hadde en omsetning på 1,94 millioner kroner, og et driftsresultat på -67 millioner kroner i fjerde kvartal 2023, mot 156 millioner kroner i samme kvartal året før. Ifølge analytikere TDN Direkt hentet anslag fra, var det ventet en omsetning på 1,88 milliarder kroner og et resultat på -21 millioner kroner.

Resultat før skatt var 303 millioner kroner i kvartalet (108).

Det operasjonelle driftsresultatet per kilo var -3,1 kroner, mot 7,4 kroner pr kilo samme periode året før. Oppdrettskostnaden per kilo var 75,8 kroner, mot 57,6 kroner pr kilo samme periode året før.

Store problemer

Grieg Seafood Børsnotert lakseselskap med produksjon i Norge og Canada. Hadde tidligere virksomheten på Shetland, men den ble solgt i 2021

I Norge har selskapet produksjon i to regioner, Rogaland og Finnmark, mens det i Canada produserer fisk i British Columbia og bygger opp virksomhet i Newfoundland

Hovedkontoret ligger i Bergen

Grieg-familien fra Bergen eier rundt halvparten av selskapet, mens Folketrygdfondet er nest størst eier med knapt fem prosent

I en oppdatering 16. januar meldte selskapet om visse nøkkeltall for kvartalet. Da ble det opplyst blant annet at det slaktet totalt 21.800 tonn laks i kvartalet, hvorav omtrent halvparten var i virksomheten i Finnmark.

Det ble også opplyst om kostnader, som i Finnmark og Rogaland var på henholdsvis 65 og 67 kroner kiloen.

Slaktevolumene og kostnadene i Finnmark ble negativt påvirket av en parasitt (spiro), vintersår og perlesnormaneter, meldte Grieg.

– Spiroen alene anslås å gi et samlet tap på 900 millioner kroner siden den ble påvist i 2022 ved vårt ferskvannsanlegg i Finnmark, hvorav det meste har tidligere blitt realisert. Vi har iverksatt tiltak for å hindre at Spiro kommer inn på anlegget vårt igjen med gode resultater. All fisk som ble overført til anleggene i 2023 var Spiro-frie, og vi forventer effekt fra Spiro til opphøre etter at vi har slaktet ut de siste fiskegruppene fra 2022-generasjonen i løpet av andre kvartal, uttaler Kvame i dagens melding.

Forventet slaktevolum ned

Grieg Seafood venter et slaktevolum på 81.000 tonn i 2024, ned fra tidligere guiding på 85.000 tonn, går det fram av selskapets kvartalsrapport torsdag.

På forhånd var det ventet et slaktevolum i 2024 på 82.350 tonn, ifølge Infront-konsensus.

I første kvartal 2024 venter Grieg Seafood å slakte 17.800 tonn. Kontraktsandelen av totalt slaktevolum i Norge i første kvartal estimeres til 7 prosent.

I 2024 er slaktevolumet fordelt på 28.000 tonn i Rogaland, 25.200 tonn i Finnmark (tidligere 34.000), 17.700 tonn i British Columbia (tidligere 15.000) og 3.200 tonn i Newfoundland (tidligere 8.000). For 2024 estimerer selskapet en kontraktsandel på 6 prosent.

Vintersår er en bakteriesykdom som gir laksen store, åpne sår. Det påvirker både kostnader og priser negativt, i tillegg til at fisken ofte må slaktes ut tidligere enn økonomisk optimalt som følge av dyrevelferdshensyn.

I Rogaland ble kostnadene påvirket negativt av lavt slaktevolum, mens det i Øst-Canada var utfordrende som følge av dårlig vær. Der ble dessuten noe slakting bevisst utsatt til 2024 som følge av forventninger om høyere priser.

Grieg-aksjen faller med omlag fem prosent etter at børsen åpnet torsdag.

Konsernsjefen legger ikke skjul på at det har vært vanskelige tider for selskapet i dagens melding, og takker de ansatte for å stå i det:

– Det har vært et tøft kvartal, og kollegene mine har jobbet hardt i alle regioner å gjennomføre forbedringstiltak og komme videre. Jeg vil takke dem alle for deres innsats. Jeg er trygg på at vi er på rett vei og at vi får se resultater i løpet av 2024, uttaler Kvame.

Avviser påstått prissamarbeid

Grieg Seafood er ett av de seks selskapene som angivelig skal ha hatt ulovlig prissamarbeid i perioden 2011 – 2019. I en oppdatering fra EU-kommisjonen og selskapene selv 25. januar ble det opplyst at undersøkelsene fortsatt pågår.

Alle de involverte selskapene mener at de ikke har gjort noe feil, og opplyste da at de samarbeider med EU-kommisjonen. Grieg Seafood har tidligere inngått forlik i sivile søksmål i USA og Canada i det samme sakskomplekset.

Leter etter partner

Grieg Seafood venter i 2024 vedlikeholdsinvesteringer på rundt 300 millioner kroner og vekstinvesteringer på rundt 800 millioner kroner, hvorav 500 millioner kroner er allokert til post-smolt-ekspansjon i Finnmark og 300 millioner til sjøvannsutstyr i Newfoundland i Canada.

Det fremgår av selskapets kvartalsrapport torsdag.

Videre skriver selskapet i rapporten at prosessen for å identifisere en langsiktig partner for utviklingen av virksomheten i Canada fortsetter. Selskapet har hatt gode biologiske resultater i første slakting i Newfoundland, med høy overlevelsesrate og høy andel superior-kvalitet.