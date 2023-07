Det melder blant annet Harstad Tidende og iTromsø.no onsdag ettermiddag.

Det var selskapet selv som begjærte oppbud, hvor det fremstår at det er en gjeld på 68,7 millioner kroner, og eiendeler som er anslått til 44,8 millioner kroner.

Selskapet har rundt 50 ansatte.

– Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, slik at selskapet ikke er likvid. Det fremgår at gjelden er større enn verdien av eiendelene og selskapet er insuffisient. Selskapet er derfor insolvent og vilkårene for å ta begjæringen til følge er oppfylt, melder retten onsdag, ifølge iTromsø.



Daglig leder og styreleder Bård M. Hansen har tidligere uttalt seg negativt om grunnrenteskatten i havbruk, men sier at det ikke er hovedårsaken til konkursen.

– Jeg skal ikke skylde på grunnrenteskatten i denne saken. Prosjektet som har gjort at vi har meldt oppbud er ikke fra oppdrettsnæringen, sier Hansen til NRK, som også har omtalt konkursen.

Her opplyses det at kostnadsøkninger er årsaken til konkursen.

– Vi betale 35 kroner per kilo for aluminium før pandemien. Underveis i pandemien så var vi oppe i 100 kroner kiloen, sier Bård M. Hansen til NRK.

Ifølge Hansen er bedriften bundet til kontrakter inngått før pandemien, hvor den ikke får justert for prisveksten som har vært den seneste tiden.

Grovfjord Mek. Verksted ligger i Tjeldsund kommune i Troms, og er kommunens hjørnestensbedrift.