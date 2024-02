Anslagsvis 77 prosent av kontraktsverdiene for prosjekter som ble stanset grunnet grunnrenteskatten, er fortsatt fryst.

Det var en av konklusjonene i en rapport NHHS Consulting har utarbeidet på oppdrag for Sjømat Norge. Rapporten ble presentert på et frokostseminar i Oslo torsdag.

I arbeidet med rapporten hadde NHH-studentene i NHHS Consulting innhentet opplysninger fra 23 leverandører og 43 havbruksbedrifter.

Havbruksbedriftene i utvalget hadde meldt inn at de stanset prosjekter for 31 milliarder kroner. Av dem var fortsatt 24 milliarder på hold, tross at grunnrenteskatten nå er vedtatt.