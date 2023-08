Lerøy Seafood Group fikk et driftsresultat før biomasseverdijusteringer på 950 millioner kroner i andre kvartal 2023, sammenlignet med 927 millioner kroner i samme periode året før.

Det opplyser selskapet i kvartalsrapporten onsdag.

Det var på forhånd ventet et driftsresultat før biomasseverdijusteringer på 943 millioner kroner, ifølge estimater hentet inn av Infront for TDN Direkt.

Driftsinntektene i kvartalet var på 7.668 millioner kroner (6.567), mot ventet 6.786 millioner kroner.

Resultat før skatt ble 765 millioner kroner (1.782). Verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler var -21 millioner i kvartalet (1.342).

Lerøy Seafood Group Børsnotert lakse- og ørretprodusent med hovedkontor i Bergen og produksjon i store deler av Norge

Er blant verdens største lakseprodusenter

Eier også rederiet Lerøy Havfisk (tidligere Aker Seafoods), Norges største torsketrål-rederi med ti fartøy og flere foredlingsanlegg på land

Hovedeiere er familien Møgster fra Austevoll via selskapet Austevoll Seafood

– Med laksens lange produksjonstid tar det tid fra prestasjoner blir synlig i resultat. I andre kvartal 2023 er vi påvirket av et krevende andre halvår i 2022. Samtidig har utviklingen til nå i 2023 vært god i Lerøy Midt og Lerøy Aurora, mens påvisningen av ILA på to lokaliteter i Lerøy Sjøtroll vil påvirke inntjeningen i tredje kvartal, sier Lerøy-sjef Henning Beltestad i dagens melding til markedet.

Lerøy Seafood Group er et av Norges og verdens største lakseselskap. Det eier også en stor flåte med trålere, og har betydelig videreforedlingsvirksomhet både av oppdrett og villfanget fisk.

Betaler grunnrenteskatt

I slutten av mai vedtok Stortinget etter en lang dragkamp en grunnrenteskatt for lakseoppdrett i Norge på 25 prosent. Skatten kommer i tillegg til den ordinære selskapsskatten på 22 prosent. Den trådte i kraft 1. januar.

Selskapet skriver onsdag følgende om lakseskatten:

– Til tross for en lang rekke kritiske høringssvar vedtok Stortinget grunnrenteskatt på sjøfasen av produksjon av laks og ørret i Norge den 31. mai 2023. Vedtaket gir en implementeringseffekt i regnskapet på 1,7 milliarder kroner i økt skatt.

Mer spesifikt står skatten omtalt på følende vis i selskapets materiale i forbindelse med andre kvartal: «Implementeringseffekten, vedtatt med tilbakevirkende kraft er beregnet til NOK 1,7 milliarder. Fordelingen mellom betalbar skatt/utsatt skatt, og dermed likviditetseffekten, er avhengig av utviklingen i varebeholdning og vil først fremkomme ved endelig skatteberegning for året 2023».

– Mye kan sies om både grunnrenteskatten og prosessen rundt implementering. Den er vedtatt og vi jobber for fullt med implementering. Utover både de åpenbart kortsiktige og langsiktige negative konsekvensene vedtaket vil ha for bransjens utvikling må det nevnes at grunnrenteskatt-regimet også pålegger næringen en ekstrem administrativ byrde. Denne er i beste fall grovt underestimert i forslaget som ble gitt Stortinget, sier Henning Beltestad i dagens melding.

Selskapet skriver i kvartalsrapporten at det fortsatt er så mange uavklarte spørsmål at det ikke har beregnet hvor mye grunnrenteskatten for første og andre kvartal blir.

Store deler av det avsatte beløpet på 1,7 milliarder kroner skyldes effekter knyttet til at det ikke gis fradrag for kostnader knyttet til laksen som sto i sjøen 1. januar 2023.

Slaktevolum

I en børsmelding 6. juli opplyste selskapet at det slaktet 29.700 tonn laks og ørret i andre kvartal. Selskapet har virksomhet både på Vestlandet, Midt-Norge og i Nord-Norge.

Fangstvolumet i villfisksegmentent (Lerøy Havfisk) var fangsten på 23.700 tonn i kvartalet. Av dette var 3.100 tonn torsk.

Lerøy Seafoods totale slaktevolum i 2023, inkludert felleskontrollerte virksomheter, ventes å bli 181.500 tonn, som er nedjustert fra den tidligere forventningen på 193.500 tonn. Det fremgår av selskapets kvartalsrapport onsdag.

Selskapets norske havbruksvirksomhet forventes å slakte om lag 168.000 tonn i 2023, der reduksjonen fra tidligere estimat er i Lerøy Sjøtroll, hvor det nå forventes et slaktevolum på 57.000 tonn, mot tidligere 64.000 tonn.

Selskapets andel fra felles kontrollert virksomhet forventes å bli om lag 13.500 tonn i 2023.