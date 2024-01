Børskommentar Denne kommentaren er skrevet av Thor Christian Jensen

Jensen er børskommentator i Dagens Næringsliv (DN), hvor denne kommentaren først ble publisert.

IntraFish og DN er søsterselskap, og inngår begge i NHST-konsernet

Aksjekursen på Benchmark Holdings, et selskap som leverer fôr, medikamenter og lakserogn til oppdrettsindustien, stiger bare en prosent på Oslo Børs etter at selskapet meldte om en strategisk gjennomgang. Aksjen er også notert på London-børsen der aksjen stiger over 20 prosent. Dette lukter da mulighet for arbitrasje?

«Styret mener den nåværende aksjekursen betydelig undervurderer den samlede verdien av Benchmarks virksomhet og det langsiktige potensialet av selskapet.