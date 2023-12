Hofseth Biocare foredler biprodukter fra foredlingsselskapet Hofseth International. I en melding onsdag kveld opplyses det at Hofseth International nå investerer rundt 144 millioner kroner i Hofseth Biocare ved at kundefordringer konverteres til B-aksjer.

Konverteringen skjer til en aksjekurs på 9,0 kroner, mens A-aksjene i selskapet onsdag ble omsatt for 2,70 kroner.

I praksis betyr det at Hofseth Biocare dermed ikke trenger å betale det selskapet skylder Hofseth International for leveranser av varer. I stedet får Hofseth International flere aksjer i selskapet.

Hofseth International skal fortsette å selge biprodukter til Hofseth Biocare i årene som kommer, opplyses det.

Ny aksjeklasse

De nye B-aksjene vil ikke ha noen stemmerett, men vil ha en fortrinn på utbytte sammenlignet med ordinære aksjer i Hofseth Biocare. Aksjene vil få et årlig utbytte som avhenger av referanserenten 3-måneders nibor pluss et påslag.

I de første fem årene vil det ikke være noe påslag. Deretter vil påslagene øke gradvis, til maksimalt 3 prosentpoeng etter ni år.

– Milepæl

I en kommentar sier Hofseth Biocare-sjef Jon Olav Ødegård:

– Denne transaksjonen representerer en viktig milepæl øyeblikk en betydelig kapitalrestrukturering for HBC ved å redusere betydelig våre forpliktelser og øke egenkapitalandelen og dermed betydelig styrke balansen vår. Dette vil forhåpentlig øke tilliten til interessenter på tvers av virksomheten vår. Det er viktig at vi tar det nødvendige skritt på en aksjonærvennlig måte for å posisjonere HBC for vekst.

Transaksjonen er avhengig av godkjennelse på en ekstraordinær generalforsamling 4. januar.

Hofseth International eier fra før rundt 15,1 av Hofseth Biocare, ifølge tjenesten Holdings. Andre store aksjonærer er Roger Hofseth (17,6 prosent) og Bonafide (17,5 prosent).