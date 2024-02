Det er satt av to dager til saken, som skal gå for landets høyeste domstol 19. og 20. mars, viser berammingslisten.

Saken handler om forsikringsselskapet If sitt ønske om å kansellere sine kundeforhold med Villa Smolt og Setran Settefisk i Møre og Romsdal. Forsikringsselskapet mener at selskapene i realiteten er eid av russiske Inarctica, mens styreleder Arne Geirulv sier at kjøpene han gjorde var reelle.

Det var opprinnelig den russiske lakseoppdretteren Inarctica som eide de to selskapene, men for å unngå at de skulle ramme av sanksjonsregelverket ble selskapene solgt til Arne Geirulv.