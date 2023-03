INDEKS NORDLAND 2023 Gir en økonomisk og samfunnsvitenskapelig oversikt over utviklingen i fylkets næringsliv foregående år og utsikter for inneværende år

Rapporten sammenligner utviklingen i Nordland og dets regioner med Norge for øvrig

Årets utgave er den 20. i rekka

Bak rapporten står: DNB, LO Nordland, NHO Nordland, KPB (Kunnskapsparken Bodø), Nordland fylkeskommune, Innovasjon Norge Nordland, Nav Nordland

Lenke til rapporten finner du HER Onsdag presenterte han Indeks Nordland 2023 for fullsatt sal i fylkeshovedstaden. Den årlige rapporten har i 20 år målt temperaturen på næringslivet i fylket.

