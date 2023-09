(Rettelse: Saken ble korrigert kl. 12:55 med opplysning om Jan Erik Kyrkjebø. Han har ikke vært daglig leder i FiiZK Ecomerden slik Intrafish først skrev i saken. Kyrkjebø opplyser til Intrafish at ledelsen sa opp hans engasjement like etter overtagelse av selskapet for halvannet år siden, og etter det bare har vært en mindre aksjonær)

Mandag denne uken ble fem selskaper i Fiizk-konsernet slått konkurs som en ledd av restruktureringen av systemet.

– Nå handler det om å få oversikt, og sikre det som er igjen av aktiva.