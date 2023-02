– Vi har kommet opp i en uheldig situasjon som vi satser på å få løst, sier grunnlegger, daglig leder og hovedaksjonær Anker Bergli (69) til Intrafish.

I Meløy kommune et stykke sør for Bodø har han i mange år jobbet for å realisere en produksjon av russisk kaviar. Oppdrett av ferskvannsfisken stør skjer i merder på land, i et anlegg som er tuftet på et nedlagt settefiskanlegg for laks.

Tross mange års iherdig innsats, er produksjonen av kaviar ikke kommet i gang ennå – men det nærmer seg.