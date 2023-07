Omsetningen for Abyss har økt med over 50 millioner kroner i 2022 fra året i forveien. Selskapet omsatte for 250 millioner kroner og årsregnskapet kan skrives med grønne farger igjen etter at de tok på seg større utgifter i 2021.

Da gikk de i pluss på driftsresultat med 5,2 millioner kroner, men på det totale årsresultatet som påvirker egenkapitalen gikk de 5,1 millioner kroner i minus.

Abyss driver i hovedsak servicebåtrederi for oppdrettsnæringen, men er tillegg store på sjøentreprenørarbeid, for eksempel sjøledninger, kabler, samt ledninger til landbasert oppdrett.