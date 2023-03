Det skjer gjennom at partene oppretter selskapet Austur Holding, som de skal eie sammen.

Måsøval Eiendom eier fra før rundt 56 prosent av det børsnoterte selskapet Ice Fish Farms. Denne aksjeposten blir nå lagt i selskapet Austur Holding.

I Austur Holding kommer Isfelag Vestmannaeyja inn som medeier, med 29,3 prosent av aksjene. Dette skjer til en prising av Ice Fish Farm til 43 kroner aksjen, godt over sist omsatte børskurs på 26,0 kroner.

Østur Holding vil etter transaksjonen gjennomføres på fredag eier rundt 56 prosent av Ice Fish Farm.

Strategisk gjennomgang

Det er meglerhuset ABG Sundal Collier som har bistått Måsøval Eiendom i prosessen. 17. november ble det kjent at Måsøval Eiendom hadde mottatt interesse fra flere aktører om partnerskap eller tilsvarende.

Lars Måsøval sa da i en melding at Måsøval Eiendom fortsatt ønsket å være en langsiktig eier i Ice Fish Farm.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Islands eldste selskap

Ifølge meldingen ble Isfelag Vestmannaeyja grunnlagt i 1901, og er Islands eldste selskap som fortsatt er i drift. Selskapet driver med fiskeri og foredling av fisk, og vil etter en pågående sammenslåing med Rammi har nær 8 prosent av landets kvoter. Det har en flåte på elleve fiskefartøy og seks foredlingsanlegg.

– Vi er veldig glade for å inngå dette partnerskapet og ta et steg inn i islandsk lakseoppdrett. Vi har lange tradisjoner fra fiskeriet, men har over flere år fulgt den sterke veksten i laksebransjen på Island, og tror at det blir stødig vekst over mange år, sier Einar Sigudsson i meldingen. Han er nestleder av styret i Isfelag Vestmannaeyja.

Ice Fish Farm driver lakseoppdrett nordøst på Island, og ble nylig slått sammen med selskapet Laxar. I 2022 slaktet selskapet rundt 9.000 tonn laks.