Det går fram av en pressemelding fra selskapet i helgen. Med det har Kime Akva fått sin andre torskelokalitet. Selskapet driver fra før en lokalitet i Forså i Ibestad kommune, hvor utslakting begynner i disse dager.

Den nye lokaliteten heter Hallarnes, og ligger i Rognsund i Alta. Det ligger mellom Stjernøya i vest og Seiland i øst.

Selskapet er svært fornøyd med å få lokalitete nr. 2 på plass.

– På tross av lang prosess, gir denne tildelingen en helt nødvendig forutsigbarhet for vår virksomhet fremover. Vi har i dag 22 ansatte i Kime Akva, inkludert administrasjon og settefiskanlegget vårt i Nesna kommune. Med Hallarnes i drift, vil vi nærme oss 30 ansatte i tillegg til lærlinger og vikarer, uttaler lokalitetsutvikler Stefan Paulsen i meldingen.

Den nye lokaliteten har en total tillatt biomasse på 3.600 tonn, og anlegget vil bestå av 10 merder med en tilhørende fôrflåte.

Mye må på plass

Av meldingen går det fram at selskapet gikk i gang med kartlegginger og miljøundersøkelser allerede i 2021. Søknaden ble innlevert myndighetene i juni 2022. Kime Akva har siden fått tildelt nødvendige tillatelser fra Statsforvalteren, Mattilsynet, Kystverket, samt altså endelig godkjenning fra Troms og Finnmark fylkeskommune.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Selskapet driver fra før en lokalitet i Forså i Ibestad kommune, hvor utslakting begynner i disse dager. Foto: Kime Akva

– Undersøkelsene i Rognsund viser at lokaliteten Hallarnes er svært godt egnet for oppdrett av torsk, uttaler Paulsen i meldingen og viser til at sjøvannet er rent og frisk og vil gi gode vekst- og trivselsforhold til torsken. Ifølge meldingen er det ikke registrert fiskeriaktivitet i området og det skal være god avstand til gytefelt for torsk.

– Dette har vært avgjørende for at vi nå har fått tillatelse, sier Paulsen.

– Det er mange ting som må på plass før oppstart, men vi gleder oss til å komme i gang med planleggingsarbeidet for Hallarnes, uttaler produksjonsdirektør i selskapet, Joakim Jensen, i samme melding.

Lysstyring

– Våre foreløpige resultater og erfaringer fra lokalitet Forså er svært oppløftende. Dette styrker motivasjon til fortsatt vekst og videreutvikling av vår virksomhet. Dette gjelder spesielt fiskens kvalitet og trivsel i merd og hvordan vi har klarer å forebygge kjønnsmodning med bruk av lys, opplyser Paulsen i meldingen.

Som kjent har spørsmålet rundt oppdrettstorsk og kjønnsmodning vært et tema i forbindelse med torskeoppdrett andre steder, som i Meløy – hvor selskapet Norcod driver.

– Vi er opptatt av å ha en konstruktiv og god dialog med myndighetene og har troen på at næringen blir mer forutsigbar fremover. Så håper vi at de som er skeptisk til torskenæringen etter hvert forstår hvor tett på forvaltningen er og hvilke verktøy og vilkår som ligger til grunn for å kunne holde på med akvakultur i dag, understreker Paulsen i meldingen.