MSD Animal Health, en avdeling av det globale bioteknologiselskapet Merck & Co, kunngjorde mandag at de har signert en endelig avtale om å kjøpe akvakulturvirksomheten til Elanco Animal Health for 1,3 milliarder dollar (1,2 milliarder euro) i kontanter. Det tilsvarer rundt 14 milliarder kroner.

Avtalen inkluderer Elancos portefølje av medisiner og vaksiner, ernæringsprodukter og tilskudd for akvakultur-arter, to tilknyttede produksjonsanlegg for akvakultur i Canada og Vietnam, samt et forskningsanlegg i Chile.

Oppkjøpet forventes å bli fullført innen midten av 2024, avhengig av godkjenning fra regulerende myndigheter og andre vanlige avslutningsvilkår.

Oppkjøpet vil utvide MSD Animal Healths portefølje innen akvakultur med produkter som Clynav, en ny generasjons DNA-basert vaksine som beskytter atlantisk laks mot bukspyttkjertelsykdom, og Imvixa, en anti-parasittisk behandling mot lakselus.

Vaksiner

Avtalen bringer også med seg en portefølje av produkter for vannbehandling for produksjon i varmt vann, som kompletterer MSD Animal Healths portefølje av vaksiner for varmtvannsarter. I tillegg til disse produktene har den DNA-baserte vaksineteknologien som er en del av virksomheten, potensial til å akselerere utviklingen av nye vaksiner for å møte de udekkede behovene i akvakulturindustrien.

– Vi gleder oss over oppkjøpet av Elancos akvatiske produkter, løsninger samt kompetansen og ekspertisen teamet bringer til virksomheten vår, sier Rick DeLuca, leder for MSD Animal Health i en uttalelse.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi tror at dette oppkjøpet, kombinert med vår kommersielle og vitenskapelige ekspertise, vil levere forbedrede fordeler for våre akvakunder, sier han videre.

Oppkjøpet representerer det siste i en rekke oppkjøp som har styrket MSD Animal Healths akvakulturvirksomhet de siste årene.

I mars 2019 kjøpte selskapet Scan Aqua, et selskap innen fiskehelse og fiskevelferd basert i Norge. I april 2019 fullførte de oppkjøpet av Antelliq Corporation, mens de i desember 2019 kjøpte opp Vaki.

– Etter en grundig prosess det siste året, fremsto MSD Animal Health som riktig strategisk kjøper for akvakulturvirksomheten, sier administrerende direktør for Elanco Animal Health, Jeff Simmons.

– Jeg er trygg på at de vil fortsette å levere verdi til akvakunder som er avhengige av disse produktene og skape muligheter for teamet vårt for fortsatt vekst, avslutter Simmons.