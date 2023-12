For 20 millioner kroner har investeringsselskapet kjøpt den gamle sildoljefabrikken i Vadsø, skriver iFinnmark.

Ifølge avisen var eiendommen i ferd med å havne på tvangssalg, etter at totalt syv kreditorer hadde tatt utlegg i den.

– Dette er noe vi har jobbet lenge for. Det å selge har vært siste utvei for å si det slik. Men når vi først har fått til et salg, har det skjedd til en pris jeg er fornøyd med, sier selger Ståle Karlsen til iFinnmark.