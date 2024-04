Det opplyser oppdretter Aino Olaisen i en pressemelding mandag.

Til sammen eide Bjørg Stemland og Bjørnar Olaisen 10,92 % av Vigner Olaisen as, og med dette kjøpet vil Occasione by Olaisen eie 62,53 % av Vigner Olaisen as. Occasione by Olaisen as eies av søsknene Aino, Maria og Håkon Vigner Olaisen, og selskapet er største eier i Vigner Olaisen as – som er hovedaksjonær i oppdrettsselskapet Nova Sea.

– Nova Sea er et viktig selskap for lokalsamfunnene vi lever i, for våre ansatte og svært viktig for oss som familie. Vi er derfor glade for å få eie en større del av selskapet gjennom Vigner Olaisen as, uttaler styreleder og eier i Occasione by Olaisen, Aino Olaisen, i meldingen.

Nova SEA Lakseprodusenten er verdens 13. største, og Norges sjette største, ifølge Kontali Analyse

I 2020 slaktet Nova Sea nesten 43.000 tonn (hog) laks

Konsernet driver 37 konsesjoner fordelt på rundt 33 lokaliteter

Slakteri og hovedkontor ligger på lakseøya og tettstedet Lovund som har drøyt 500 fastboende innbyggere

All aktivitet skjer på Helgeland, som er en region i Nordland

Lokale investorer har kontroll over selskapet, mens Mowi direkte og indirekte eier 48,7 prosent av selskapet

Ønsker lykke til

Bjørg Stemland og Bjørnar Olaisen beskrives i meldingen som opptatt av å utvikle Lovund helt siden oppstarten av selskapene, og de skal framover ha fokus på å bidra til samfunnsutvikling og trivsel på øya.

– Bjørg og Bjørnar har svært lenge vært opptatt av å fremme trivsel og vekst på Lovund. Nå kjøper de, gjennom sitt nyoppstartede selskap Hamnholmen as, alle eiendommene som Vigner Olaisen as har på Hamnholmen på Lovund. Intensjonen er å bidra til å videreutvikle og styrke lokalsamfunnet, går det videre fram av meldingen.

«Vår tante og onkel, Bjørg Stemland og Bjørnar Olaisen har vært helt sentrale i selskapene på Lovund siden oppstarten av laksenæringen i Norge og i Nova Sea, og vi er utrolig takknemlige for den jobben de har gjort for selskapet, og for den viktige støtten de har vært for oss nieser og nevøer opp gjennom årene. Vi ønsker dem lykke til med deres nye satsing», avslutter Maria Olaisen, også eier i Occasione by Olaisen i likehet med sin søster Aino.

Aino Olaisen selv befinner seg på reise i Kina akurat nå og sier følgende til Intrafish i en kort SMS:

«De ønsker å selge og fokusere på andre ting, ref det som står i PM. Vi vil jo selvsagt kjøpe oss opp i Vigner og derigjennom Nova Sea».