Den landbaserte oppdrettsaksjen Atlantic Sapphire stuper 20 prosent etter at selskapet har kommet med et negativt resultatvarsel. Aksjen er nå ned 34 prosent så langt i år, og selskapet er priset til 1,4 milliarder kroner.

På grunn av for høy vanntemperatur i oppdrettstankene i Florida har fisken vokst mindre enn ventet. Selskapet skal installere flere vannkjølere, og man regner med at problemet med for varmt vann er løst i tredje kvartal i år.