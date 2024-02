I skrivende stund er aksjen opp 10 prosent til 44 kroner. Det priser selskapets egenkapital til rundt 24 milliarder kroner.

– Driftsresultatet ble drevet av nedstrømsvirksomheten, og volum-guidingen ble gjentatt, skriver meglerhuset Carnegie i en oppdatering.

Onsdag morgen rapporterte Lerøy Seafood Group om et operasjonelt driftsresultat på 765 millioner kroner i kvartalet. Det er noe svakere enn samme kvartal i fjor, men bedre enn analytikernes estimater på i snitt 659 millioner kroner ifølge TDN Direkt.

– Fjerde kvartal er et kvartal med rekordhøy omsetning. Det har vært et kvartal vi er rimelig fornøyd med, men det er fortsatt forbedringspotensial, sa konsernsjef Henning Beltestad da han presenterte resultatet i morges.

Han sa at inngangen i første kvartal har vært god, med god biologi på fisken i sjø.

Videreforedling

Ifølge analytiker Philip M. Scarse i Carnegie var det særlig resultatet i nedstrømsvirksomheten til konsernet, altså salg og videreforedling, som kom inn bedre enn ventet.

I dette segmentet rapporterte Lerøy om et operasjonelt driftsresultat på 271 millioner kroner, noe som tilsvarer en margin på 3,6 millioner kroner.

– Driften ble støttet av høy kapasitetsutnyttelse i kvartalet, mens prisene ble løftet gjennom verdikjeden, skriver Carnegie.

Også meglerhuset Pareto Securities bemerker at dette segmentet gikk bedre enn ventet.

Pareto merker seg også at Lerøy venter seg lavere kostnader, og skriver at utbyttet på 2,5 kroner aksjen var noe høyere enn ventet.

– Aksjekursen før rapporten har vært svak, og dårligere enn sektoren. Derfor tror vi at rapporten i dag er tilstrekkelig for et lettelsesrally, skrev Pareto i en oppdatering onsdag morgen.

Påvirket av perlesnormanet

Lerøy har oppdrettsvirksomhet i Nord-Norge, Midt-Norge og på Vestlandet. Både i Nord og i Vest påvirket perlesnormaneter resultatet negativt, opplyste Beltestad på dagens presentasjon.

Resultatene spriketPer kilo fikk virksomhetene følgende driftsresultat (hele verdikjeden):

Lerøy Aurora (Nord-Norge): 20,9 kr (22,0 kr i Q4 2022)

Lerøy Midt: 26,5 kr (17,2 kr i Q4 2022)

Lerøy Sjøtroll (Vestlandet): 0,4 kr (13,6 kr i Q4 2022)

Scottish Sea Farms: -10,3 kr (-17,5 kr i Q4 2022)

Samtidig gjentok Lerøy at selskapet venter å slakte 175.000 tonn laks og ørret i sine norske virksomheter i år. Samme tall endte på 159.600 tonn i 2023, og 174.600 tonn i 2022.

Nedgang

Tross dagens oppgang, har Lerøy-aksjen ikke vært noen fest å eie de seneste årene.

Det siste året er den ned 12 prosent, mens om en ser på de siste tre år er den ned 36 prosent. Til sammenligning er sjømatindeksen ved Oslo Børs opp henholdsvis 12 og 2 prosent samme perioder.