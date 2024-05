Kobbvåglaks AS og Seløy Sjøfarm AS kommer inn på eiersiden i Kvarøy Smolt, og vil som et resultat av transaksjonen ha en samlet eierandel på 50 prosent av selskapet (25 prosent hver, red.anm.), mens Kvarøy Fiskeoppdrett AS holder de gjenværende 50 prosentene.

Det går fram av en pressemelding fra partene mandag formiddag.

Transaksjonen skjer gjennom en kombinasjon av aksjekjøp fra Kvarøy Fiskeoppdrett AS og en emisjon i Kvarøy Smolt AS opplyses det i meldingen.

– Kjenner dem godt

– Vi er veldig fornøyde med å få inn Kobbvåglaks og Seløy inn på eiersiden i Kvarøy Smolt. Dette er to gode oppdrettere som vi kjenner godt, som vi har stor tillit til, og som vil kunne tilføre selskapet mye positivt både på kort og lang sikt, uttaler administrerende direktør i Kvarøy Fiskeoppdrett, sier Alf-Gøran Knutsen, i meldingen.

Fra Kvarøy Smolt sitt anlegg i Mo. Foto: Kvarøy Smolt

Kvarøy Smolt har i dag kapasitet til å produsere cirka 9 millioner smolt, med mulighet for ytterligere utvidelse. Anlegget er lokalisert i Mo Industripark, i Mo i Rana, og har gjennomgått betydelige oppgraderinger de siste årene med totale investeringer på mer enn 300 millioner kroner går det fram av meldingen.

– Partnerskapet sikrer at Kvarøy Smolt AS styrker eiersiden med nye langsiktige industrielle eiere som forventes å bidra positivt til den videre utviklingen av selskapet, skriver partene i meldingen.

Flere var interesserte

– Vi kjørte en prosess hvor det var flere interesserte underveis, men dette var det optimale utfallet for oss i Kvarøy Fiskeoppdrett. Kobbvåglaks og Seløy er akkurat slike partnere vi ønsket oss, og som tilfører selskapet både langsiktighet og industriell kompetanse, noe som vil være positivt for både ansatte og fisken, uttaler styreleder i Kvarøy Smolt, Gjermund Olsen, i meldingen.

– Vi ser frem til partnerskapet, og det har vært strategisk viktig for oss å sikre smolttilgang fra et godt og driftssikkert anlegg, noe vi opplever at vi nå har fått til, sier på sin side administrerende direktør i Kobbvåglaks, Jan-Terje Mikalsen.

– Vi mener anlegget leverer en smoltkvalitet og har et biosikkerhetsnivå som gjør at vi er veldig glade for å inngå dette partnerskapet. Vi tror også at vi skal kunne bidra positivt i den videre utviklingen av selskapet, uttaler administrerende direktør i Seløy Sjøfarm, sier Jan Erik Jakobsen, i pressemeldingen.

ABG Sundal Collier ASA var finansiell rådgiver for Kvarøy Fiskeoppdrett AS og Kvarøy Smolt AS i transaksjonen.