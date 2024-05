– Vi aleine har ikke behov for all smolten vi produserer på Mo. Derfor har vi fått inn to strategiske partnere, sier daglig leder Alf-Gøran Knutsen i Kvarøy Fiskeoppdrett, til Intrafish.

Mandag formiddag tikket meldingen inn om at den lille lakseprodusenten som har hovedkontor på Indre Kvarøy i Lurøy kommune på Helgeland, har fått med seg to andre små lakseprodusenter i regionen på eiersida i Kvarøy Smolt.

Kobbvåglaks og Seløy Sjøfarm driver i nabokommunen Herøy litt lenger sør på Helgeland.