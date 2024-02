– Innen Boston-messen skal den første laksen ha blitt transportert direkte fra Færøyene til østkysten av USA, sier Bakkafrost-sjef Regin Jacobsen.

Messen Seafood Expo North America arrangeres i Boston 10. – 12. mars.

17. januar meldte Bakkafrost at deres heleide datterselskap Farcargo har fått levert sitt første, og så langt eneste, fly. Det er et Boeing 757–200 fly. Årsmodellen er 2001, og flyet har vært drevet av American Airlines som et passasjerfly.

Flyet er nå bygget om til et transportfly, og har en kapasitet på 35 tonn eller 230 kubikk last.