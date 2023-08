Det kommer frem i en pressemelding fra DNB tirsdag, som Bergens Tidende omtaler.

Der kommer det frem at det er Meidell AS som har kjøpt Hotell Admiral i Bergen. Dette selskapet er eid av Gerhard Alsaker. Han sitter også som styreleder i selskapet.

Intrafish har bedt oppdrettsmilliardæren om å kommentere hotellkjøpet, men han har foreløpig ikke besvart våre hendelser.

Tjente 1,2 milliarder kroner

Prisen på kjøpet av hotellet er ikke offentliggjort, men Gerhard Alsaker er en av Norges rikeste menn. Ifølge Kapital hadde han en formue på 11,4 milliarder kroner i 2022.

– Vi må stå opp tidlig for å rekke å bruke opp alle pengene, sa en spøkefull Alsaker til Intrafish da vi traff han på sjømatmessen i Barcelona i 2022.

Alskaer Fjordbruk fikk i fjor et resultat på skatt på 1,2 milliarder kroner i 2022.

Fornøyd med lokal eier

Dagens eier av hotellet er DNB Livsforsikring. De har leid det ut til Clarion Hotel Admiral

AS, som er en del av Petter Stordalens Strawberry-grup.

Gerhard Meidell Alsaker nye bolig under oppføring i desember 2022. Foto: Eivind Senneset

– Vi er fornøyd med at kjøper av hotellet er en lokal aktør, sier Gro Boge, Administrerende direktør i DNB Næringseiendom, ifølge pressemeldingen.

Alsaker, som selv bor på Tysnes et stykke sør for Bergen, har brukt fjoråret på å bygge et nytt hus i den lille bygda Onarheim. Noe Intrafish omtalte på tampen av 2022. Et hus som ifølge planleggingene strekker seg over 2.000 kvatdratmeter med sju soverom, sju toalettrom og seks bad.

Hotell Admiral er på 10.000 kvadratmeter og 211 rom, ifølge Visit Norway. Bygget er også plassert nærmest vegg i vegg med Grieg Seafood sine kontorer i Bergen langs sjøkanten.

Hotell nummer to

Hotellet føyer seg inn som det andre i rekken i år der Alsaker har kjøpt seg inn.

Avisen Sunnhordland meldte i april at Alsaker kjøpte seg inn i Stord Hotell As. Hotelldirektøren bekreftet til avisen at Alsaker satt med 41 prosent av aksjene etter oppkjøpet.

Kjøpet i Bergen dreier seg om 100 prosent av aksjene, ifølge pressemeldingen tirsdag. Overtakelsen skjer formelt 1. september ifølge avtalen.

– Det er en transaksjon som passer inn i vår strategi om økt satsing på eiendom, uttaler Torbjørn Bøthun, investeringsdirektør i Meidell AS i pressemeldingen.