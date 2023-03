– Det er et høyt prisnivå. Ja, det er helt sprøtt høyt, sier en eksportør. Han mener at hovedårsaken til oppgangen er at det slaktes lite fisk, både sesongmessig, men også mindre enn på samme tid i fjor. Ifølge eksportstatistikken fra SSB var det 9,8 prosent nedgang i eksporten av fersk laks i forrige uke sammenlignet med uke 9 i fjor. – Kundene blir naturligvis litt avventende på slike nivåer, sier eksportøren. Mye produksjonsfisk? En annen eksportør mener at de oppnådde prisene kanskje ikke blir fullt så høye.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.