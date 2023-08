Eksportselskapet med base i Rørvik selger laks til Asia, Europa og USA. Det ga selskapet økte inntekter i 2022, men resultatet i årsregnskapet må likevel skrives med et minustegn.

«I september kom forslaget om grunnrentebeskatning på lakseoppdrett. Dette skapte stor frykt for fremtiden i hele verdikjeden og oppdrettsselskaper la om slakteplanleggingen sin. Dette medførte for Williksen Export AS at vilkår, tidshorisont og adgang på fisk ble endret.» forklarer styret i sin årsberetning for 2022.

Gikk i minus

Årsresultatet etter skatt ble 4,4 millioner kroner i minus og ga et driftsresultat på 3 millioner kroner i minus.