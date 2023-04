Beløpet er fordelt på tre lån, hvert på 500 millioner kroner. Lånene har løpetid på henholdsvis fem, syv og ti år, opplyser selskapet i en melding. Det er grønne obligasjoner, som er usikrede.

Lerøy Seafood Group En av verdens største lakseprodusenter, med produksjon stort sett langs hele kysten i Norge

Kontrollerer hele verdikjeden, fra settefisk og matfisk til slakting og foredling

I 2021 slaktet selskapet 186.600 tonn laks og ørret, og hadde rundt 5.500 ansatte

Eier sammen med Salmar 50/50 av Scottish Sea Farms

Lerøy Seafood Group eier også Lerøy Havfisk, som er Norges største torskerederi, samt Lerøy Norway Seafood som driver mottak og foredling av villfisk

Familien Møgster fra Austevoll er via Austevoll Seafood dominerende eier i det børsnoterte sjømatkonsernet

Lånene har følgende rentebetingelser:

5 år – 500 millioner kroner – 3m nibor (referanserente) + 1,5 prosentpoeng

7 år – 500 millioner kroner – fastrente på 5,1 prosent

10 år – 500 millioner kroner – fastrente på 5,315 prosent

Det opplyses at det var stor interesse for lånene, og at de vil bli søkt notert ved Oslo Børs.

Meglerhusene DNB Markets og Danske Bank hentet pengene. Selskapet Nordic Credit Rating har gitt Lerøy Seafood Group kredittvurderingen BBB+ med stabile utsikter.