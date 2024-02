Servicebåtrederiet AQS har rundt 130 ansatte på sjø og land, der fartøyene driftes mellom Agder i sør og Finnmark i nord.

– Vi er stolt over å sysselsette så mange. Bransjen vår gjør det mulig for ansatte å bo i distriktene langs hele kysten. De fleste jobber turnus. Da kan du bo hvor du vil. Vi har en tydelig distriktsprofil, sier daglig leder Pål Anders Lauvsnes i AQS, et selskap som driver innen akva-service.

Han legger til at «folket vårt» er den viktigste innsatsfaktoren.