Tilbake i 2019 kjøpte færøyske Bakkafrost selskapet The Scottish Salmon Company. Færingene visste at det var et selskap med utfordringer de kjøpte, men utfordringene var enda større enn antatt, har Bakkafrost uttalt tidligere.

Siden oppkjøpet har Bakkafrost slitt med å få god butikk i Skottland. Store investeringer er påbegynt, men ting tar tid. Bygging av nye settefiskanlegg er ikke gjort over natten, og det tar også tid å produsere fisk etter anleggene står ferdige.

Resultatet i Skottland har tidvis vært sterkt negativt påvirket av biologiske utfordringer.