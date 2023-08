Driftsresultatet til lakseselskapet endte på 211 millioner kroner, mer enn en halvering fra samme kvartal i fjor. Men det blir litt feil å sammenligne, da andre kvartal 2022 var eksepsjonelt bra, mener Kvalvik.

Slaktevolumet var også ned med drøyt 1.000 tonn til 7.600 tonn i kvartalet.

Kostnadene på nær 60 kroner kiloen i kvartalet i region Midt-Norge var høye, men kanskje lavere enn for andre i samme region sa finansdirektør Gunnar Aftret.

At Måsøval fikk et driftsresultat per kilo på «kun» 32,9 kroner i kvartalet, og ikke bedre, skyldes primært relativt dårlige priser.