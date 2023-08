– Hallingplast ble tirsdag ettermiddag rammet av ekstremværet «Hans» i form av flom innover lager, produksjon og kontorlokaler på Kleivi, Ål i Hallingdal, skriver selskapet i en melding torsdag.

Hallingplast leverer blant annet komponenter som er essensielle i flytekragene til merder som Scale AQ på Frøya bygger.

Plastprodusenten skriver at det torsdag formiddag fikk tilgang til området igjen.

– Et stort team er nå i full gang med opprydding av lagerplass, inspeksjon/vask av rør, vask av utstyr og lokaler, samt forsiktig oppkjøring av strømanlegg, skrev selskapet.

Forsinkelser

Torsdag skrev selskapet at det ligger an til produksjonsstart fredag ettermiddag, og at det da vil produsere rør døgnet rundt gjennom helgen og inn i neste uke.

– Det har gått mange ras i Hallingdal, og per dags dato er Rv7 og flere andre veier rundt oss stengt og/eller stengt for tungtransport frem til helgen. Utsendelse av varer fra Hallingplast vil derfor starte mandag morgen.

– Planlagte leveranser, spesielt denne og neste uke, vil bli forsinket. Vi gjør vårt ytterste for å avtale nye leveransetidspunkter med alle berørte kunder så raskt som mulig, men ber om forståelse for at ting tar litt tid, heter det.