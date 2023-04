En travel uke i sjømatnæringen går mot slutten. Ukens nyhetsbrev går ut en dag tidligere enn normalt, grunnet reise til Bergen i morgen. Der skal vi markere at Fiskeribladet fyller 100 år. Avisen er funksjon av en sammenslåing av Fiskaren og Fiskeribladet, og er den dominerende avisen i Fiskeri-Norge. – Jeg nøler likevel ikke et sekund: Fiskeribladet og dets to forløpere – Fiskaren og Fiskeribladet, har i hundre år vært sjømatnæringens viktigste media, skriver Thorvald Tande, redaktør i det konkurrerende magasinet Norsk Fiskerinæring i en kommentar.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.