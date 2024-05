– Første kvartal var biologisk utfordrende for Mowi i Norge på grunn av vintersår og unormalt høye forekomster av perlesnormaneter, samt en svært kald vinter. Jeg er derfor glad for at situasjonen har bedret seg vesentlig i andre kvartal. Vi vaksinerer nå også fisken vår i Norge med den nye vintersår-vaksinen, og resultatene er så langt lovende. I lag med andre tiltak vi gjør tror vi derfor på en vesentlig bedre sårsituasjon neste år, sier konsernsjef Ivan Vindheim i en børsmelding onsdag morgen.

Selskapet hovedtall ble publisert i en oppdatering 18. april. Der meldte det om et slaktevolum på 96.500 tonn i kvartalet, hvorav 55.000 tonn var i Norge.

Operasjonelt driftsresultat ble da meldt til 201 millioner euro. Det var svakere enn samme kvartal i fjor, og også svakere enn analytikernes forventninger (som var 230 millioner euro).

– I sum er en svak rapport fra Mowi og vi ser negativ overføring til andre lakseoppdrettere i Norge med tanke på den negative effekten biologi har hatt på både kost og pris, skrev meglerhuset Fearnley i en kommentar etter oppdateringen.

Mowi Er med god margin både Norges og verdens største oppdretter av atlantisk laks, med produksjon i Norge, Skottland, Irland, Færøyene, Island, Chile og Canada.

Det ga en samlet omsetning på 49 milliarder kroner.

Slaktevolumet globalt var 464.000 tonn i 2022. Det er rundt 100.000 tonn mer enn hele Norges kjøttproduksjon, eller nær 20 prosent av verdens lakseproduksjon.

I Norge ble det produsert 294.000 tonn, noe som ga et operasjonelt driftsresultat på nesten 9,6 milliarder krone.

Hovedkontor i Bergen. Mowi het tidligere Marine Harvest.

Børsnotert i Oslo, med markedsverdi på drøyt 93 milliarder kroner i november 2023.

Selskapet dekker hele verdikjeden.

Har rundt 12.000 ansatte fordelt på 25 land.

Estimert slaktevolum på 500 000 tonn i 2024 fra oppdrett i 7 land.

Rangert som verdens mest bærekraftige produsent av animalsk protein av Coller FAIRR fem år på rad.

Selskapet har rundt 32.000 aksjonærer. 95 prosent er norske. Folketrygdfondet har drøyt 8 prosent. De fleste av de største eierne er imidlertid utenlandske. John Fredriksen med familie er aller størst med 14,3 prosent. Kilde: Mowi og IntraFishs arkiv

Utbyttet ned

Styret i Mowi har besluttet et utbytte på 1,50 kroner pr aksje for første kvartal 2024 opplyses det i selskapets kvartalsrapport onsdag. Det er 50 øre mindre enn tilsvarende kvartal i fjor, da utbyttet lå på 2 kroner per aksje – totalt 1 milliard kroner.

Mowi fikk som nevnt ovenfor et operasjonelt driftsresultat på 201 millioner euro i første kvartal 2024. Omsetningen ble 1.331 millioner euro i første kvartal, sammenlignet med 1.362 millioner samme periode året før.

Netto rentebærende gjeld var 1.825 millioner euro ved utgangen av første kvartal, sammenlignet med et langsiktig mål på 1.700 millioner euro.

Mye dårlig fisk

Problemer med vintersår og perlesnormaneter hadde ført til en lav andel fisk med superior-kvalitet. Det hadde igjen påvirket priser og kostnader negativt, opplyste selskapet i oppdateringen.

Som IntraFish skrev tidligere denne uken, hadde Mowis norske virksomhet en andel produksjonsfisk på hele 48,7 prosent i uke 14 – som riktignok er i andre kvartal. Men også mange uker i første kvartal var nivået høyt, viste statistikk i en rapport fra Mattilsynet.

Mowi har i to runder søkt om, og fått avslag på, tillatelse til å eksportere produksjonsfisk til egne anlegg i Europa for foredling der.

– Det er næringens ansvar å sørge for at volumet av produksjonsfisk holdes så lavt som mulig gjennom hele produksjonskjeden, men samtidig ha beredskap for å kunne håndtere variasjoner i volum når dette oppstår, skrev Mattilsynet i det ene avslaget.

Utsiktene

Selv om Vindheim uttrykker seg positivt om utsiktene i 2. kvartal i dagens børsmelding viser rapporten for første kvartal at andre kvartal i år vil bli påvirket av sesongmessig lave volumer og vintersår i Norge. Som resultat av bedret biologi, lavere fôrpriser og skala forventer Mowi lavere produksjonskostnader i andre halvår.

Siden 2021 har Mowi satset tungt på å øke størrelsen på smolten før den settes ut i sjø. Konsernsjef Ivan Vindheim er sikker på at dette vil føre til ytterligere vekst og bedrede biologiske prestasjoner i årene som kommer.

– Mot slutten av året vil vi ha kapasitet til å produsere nesten 40 millioner postsmolt. Det utgjør om lag 25 prosent av vår samlede smolt-produksjon, og i Norge alene vil tallet være nærmere 50 prosent hvis en tar ut Region Nord fra regnestykket av naturlige årsaker. Dette vil føre til både bedre konsesjonsutnyttelse, samt økt fiskevelferd og overlevelse, sier Vindheim.

Slaktevolum

Mowi fastholder guidingen om et slaktevolum på 500.000 tonn i 2024. I andre kvartal ventes slaktevolumet å bli 110.000 tonn, går det fram av selskapets kvartalsrapport onsdag.

I andre kvartal venter Mowi å slakte 59.500 tonn i Norge, 20.000 tonn i Skottland, 15.000 tonn i Chile, 10.000 tonn i Canada, 2.500 tonn i Irland, 1.800 tonn på Færøyene og 1.200 tonn på Island.

I 2024 venter Mowi å slakte 305.000 tonn i Norge, 64.000 tonn i Skottland, 74.000 tonn i Chile og 30.000 tonn i Canada. For Irland, Færøyene og Island ventes slaktevolumet å være henholdsvis 7.000, 10.000 og 10.000 tonn. Dette er uendret fra fjerdekvartalsrapporten.

Kontraktsdekning

Videre viser kvartalsrapporten at Mowi har en kontraktsdekning i prosent av guidet volum på 30 prosent i Norge i andre kvartal.

Da er kontraktsdekningen 41 prosent i Skottland, 36 prosent i Chile og 74 prosent i Irland.

Det er ikke sluttet kontrakter i Canada, Færøyene eller Island.

Mowis kontrakter har typisk en varighet på 3-12 måneder.

Driftsinvesteringer

Mowi venter fortsatt driftsinvesteringer (capex) på om lag 300 millioner euro i 2024, med en høyere andel i første halvår enn i andre halvår som følge av prosjektfaser.

Det fremgår av selskapets kvartalsrapport onsdag.

Av driftsinvesteringene forventes rundt 35 millioner euro å være knyttet til ferskvannsinvesteringer, rundt 45 millioner knyttet til sjøvannsinvesteringer, og rundt 20 millioner euro innen prosessering/salg og markedsføring.

Mowi ser en bygging av arbeidskapital på 140 millioner euro i 2024 som følge av biomassevekst og vekst gjennom verdikjeden.

Datterselskap

Mowi-datter Arctic Fish Holding, fikk et operasjonelt driftsresultat på 9,7 millioner euro i første kvartal 2024, mot 10,4 millioner kroner i samme periode året før.

Det fremgår av selskapets kvartalsrapport onsdag.

Omsetningen var 24,1 millioner euro (39,0), mens resultat før skatt ble 7,4 millioner euro (3,6). Fair value-justeringer av biomassen utgjorde 1,4 millioner euro i kvartalet (-4,2).

I 2024 venter selskapet fortsatt et slaktevolum på 10.100 tonn.