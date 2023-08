Mowi fikk et operasjonelt driftsresultat på 299,5 millioner euro i andre kvartal 2023. Selskapet hadde på forhånd meldt at det operasjonelle driftsresultatet i kvartalet ville bli på rundt 300 millioner euro.

Omsetningen ble på hele 1.364,5 millioner euro i andre kvartal 2023, sammenlignet med 1.232 millioner samme periode året før.

– Solide volumer, et godt marked og ikke minst fantastisk innsats av mine 11.500 kolleger over hele verden gjorde dette til nok et sterkt kvartal for Mowi. Det er svært gledelig å se at vi stadig klarer å forbedre driften gjennom hele verdikjeden, sier konsernsjef i Mowi, Ivan Vindheim.

Blir søksmål

I dagens melding til markedet adresseres selvsagt lakseskatten og her uttrykker Mowi-sjefen stor skuffelse – samtidig som han varsler at det kam komme søksmål i kjølvannet:

– Vi er selvsagt svært skuffet over Stortingets vedtak, som allerede har fått konsekvenser for verdiskapingen i en av landets fremtidsnæringer ettersom investeringer på 40 milliarder kroner er satt på hold. Vi har likevel ikke gitt opp å snu dette. Vi vil også forfølge våre interesser juridisk, uttaler Vindheim i meldingen.

Til VG går Vindheim enda lengre og er mer konkret i sin uttalelse:

– Vi vil reise sak mot staten via Oslo tingrett, fordi vi mener bunnfradraget knyttet til lakseskatten er diskriminerende og i strid med EØS-reglene og de fire frihetene, inkludert fri flyt av kapital. Regjeringen har vært veldig tydelig i sin retorikk om at det er de fem store lakseselskapene de vil ramme, sier Ivan Vindheim til VG.

Mowi Verdens største lakseselskap. Har produksjon i syv land, og salg og foredling i enda flere

Har rundt 14.000 ansatte

Selskapets største virksomhetsområde er Norge, hvor det har produksjon langs hele kysten. Hovedkontoret ligger i Bergen

Eier virksomhet i hele verdikjeden, fra fôrproduksjon og settefiskanlegg til lakseoppdrett i sjø, slakterier og foredling

John Fredriksen og Folketrygdfondet er største eiere, med hhv. 14,4 og 8,1 prosent

I 2022 endte omsetningen på 4,9 milliarder euro, mens justert driftsresultat var 1,0 milliarder euro

Gigant i verden

Mowi er verdens største lakseselskap, og har produksjon i syv land. Produksjonen i Norge står for drøyt halvparten av totalen.

Fra 1. januar må det betales grunnrenteskatt her. Rapporten for andre kvartal er den første siden denne ekstraskatten på 25 prosent ble vedtatt i Stortinget i slutten av mai, etter en lang politisk dragkamp.

I rapporten for første kvartal ga selskapet et grovt, og «konservativt anslag» om at grunnrenteskatten for første kvartal ble på rundt 57 millioner euro.

Dette anslaget var basert på en skatteprosent på 35 prosent, som var regjeringens reviderte forslag.

Satsen endte altså på 25 prosent.

I dagens kvartalsrapprt viser Mowi til en total skatteregning på 307,7 millioner euro i kvartalet, dette er i følge DN nesten en tredobling sammenlignet med andre kvartal i fjor.

Justerer anslag

Mowi meldte hovedtallene for kvartalet allerede 14. juli. Da opplyste selskapet slaktet rundt 104.500 laks i kvartalet, og at operasjonelt driftsresultat endte på rundt 300 millioner euro (cirka 3,5 milliarder kroner), ned fra 320 millioner euro samme kvartal i fjor.

Margin per kilo i den norske virksomheten endte på rundt 3,35 euro per kilo (cirka 39 kroner) i kvartalet.

Stans i investeringer

Mowi har gjentatte ganger sagt at det med dagens skatt vil prioritere investeringer i utlandet. Selv om nivået ble kuttet for opprinnelig foreslåtte 40 prosent, til 25 prosent, holder Mowi fast på investeringsstoppen.

– I 2020 vedtok styret vårt å bygge ti postsmoltanlegg. Vi har bygget tre, de resterende syv har vi nå bestemt at er kansellert. De blir ikke bygd før vi ser at vi får rammevilkår som er regningssvarende, sa toppsjef Ivan Vindheim til VG i juni.

Utbytte

Styret i Mowi har for øvrig besluttet et kvartalsvis utbytte på 2,00 kroner pr aksje for andre kvartal 2023 går det fram av selskapets kvartalsrapport onsdag. Det vil utgjøre rundt fem milliarder kroner totalt.

Mowis fôrproduksjon, Mowi Feed, leverte også et sterkt kvartal med den høyeste inntjeningen for et andre kvartal noensinne.

– God tilvekst i sjø har også ført til at vi har solgt rekordmye fôr i andre kvartal. I tillegg til høye volumer ser vi at vi klarer å dra gode synergieffekter ut av å være et helintegrert selskap. Samarbeidet mellom fôr- organisasjonen, folkene våre på sjø og våre dyktige folk på FoU er også et veldig viktig bidrag i dette, sier Vindheim.

Slaktevolum

I dagens kvartalsrapport fastholder Mowi guidingen om et slaktevolum på 484.000 tonn i 2023.

I tredje kvartal ventes slaktevolumet å være 137.000 tonn, fordelt på 87.000 tonn i Norge, 17.500 tonn i Skottland, 17.500 tonn i Chile, 9.500 tonn i Canada, 2.000 tonn i Irland, 2.500 tonn på Færøyene og 3.500 tonn på Island.

I 2023 venter Mowi å slakte 290.000 tonn i Norge, 64.000 tonn i Skottland, 72.000 tonn i Chile og 28.000 tonn i Canada. For Irland, Færøyene og Island ventes slaktevolumet å være henholdsvis 4.500, 10.500 og 15.000 tonn.

Kontraktsdekningen

Mowi har en kontraktsdekning i prosent av guidet volum på 21 prosent i Norge i tredje kvartal 2023.

I tredje kvartal er kontraktsdekningen 56 prosent i Skottland, 33 prosent i Chile og 78 prosent i Irland.

Det er ikke sluttet kontrakter i Canada, Færøyene eller Island.

Mowis kontrakter har typisk en varighet på 3-12 måneder.