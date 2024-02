2023 ble nok et rekordår for Mowi, verdens største lakseselskap. Selskapet slaktet 475.000 tonn laks, og tjente 11,7 milliarder kroner på driften. Det tilsvarer nær én milliard kroner i måneden, eller rundt 250 millioner kroner per uke. Men selskapet hviler ikke på laurbærene.

Selskapet har over flere år hatt et pågående kostnadsprogram. Det har sett på rundt 1500 små og store konkrete tiltak for å spare penger, og programmet fortsetter i år.

– Lønn er den nest største kostnaden for Mowi.