Så langt i år har det vært rekordmye dårlig og skadet laks, kalt produksjonsfisk. Som Intrafish nylig skrev, har det i åtte uker på rad vært over 35 prosent av slaktet fisk som hadde denne kvaliteten.

Produksjonsfisk er ikke farlig å spise, men den må feilrettes før den eksporteres. Typisk vil være at en skjærer bort sår og skader og eksporterer fileter eller stykker av fisken.

Laksegiganten Mowi sier at det for tiden er så mye dårlig fisk i markedet, at kapasiteten til feilretting i Norge er sprengt.