– Det var et rekordsterkt kvartal for Mowi. Vi hadde sterkt drift over hele linjen, kombinert med høye laksepriser.

Toppsjef Ivan Vindheim var fornøyd da han presenterte tall for første kvartal onsdag morgen. Han startet med å takke alle ansatte for god innsats gjennom kvartalet.

Best i Norge

Selskapet hadde best marginer i Norge. Her endte driftsresultat per kilo på 3,73 euro pr kilo (cirka 43 kroner) for hele landet samlet. Dette er for hele verdikjeden.

– Vi hadde bedret biologisk prestasjoner og bedre overlevelse, sa Vindheim.