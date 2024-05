Mowi slaktet den siste laksen på Ulvan på Hitra 30. desember 2023, og flyttet til sitt nye lakseslakteri på Jøsnøya. Det har siden januar vært kjent at Måsøval AS skal kjøpe det gamle lakseslakteriet, og siden den gang har det vært en selskapsgjennomgang for å bli enige om vilkårene for kontrakten. 8. mai var de klare til å skrive under, og kunne dermed formelt ta over anlegget.

Remy Strømskag, leder for salg og slakt i Måsøval, forteller til lokalavisen Hitra-Frøya at de nå starter prosessen med å ansette folk i administrasjon og slakterilinje.