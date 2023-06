Leverandørselskapet med hovedkontor i Groruddalen i Oslo har vokst og vokst de seneste årene.

I 2021 omsatte det for første gang over 100 millioner kroner, mens det i fjor omsatte for 247 millioner kroner.

– I løpet av år 2022 har selskapet fått et definitivt gjennombrudd i markedet. Stadig flere anerkjenner nå at Stingray sine applikasjoner og tjenester bidrar til økt verdiskaping og bedre fiskevelferd, skriver selskapet i sin årsberetning.

Selskapets hovedprodukt hardware og software for avlusning av fisk ved hjelp av laser.