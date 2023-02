Dette grunnet «uforutsette endringer i Norcods slakteplan», skriver selskapet i en børsmelding.

Sammen med kvartalstallene som kommer 2. mars, vil selskapet også publisere en oppdatert plan for 2023, opplyses det.

Kjønnsmoden fisk

De seneste ukene har Norcod fått mye oppmerksomhet etter en fisker i Meløy kommune i Nordland fikk det han mente var rømt oppdrettstorsk i garnene sine.

Norcod er den eneste torskeoppdretteren i nærheten, men selskapet har at det ikke har registrert at det er rømt fisk fra anlegget. Denne uken kom resultater fra DNA-analyser av fisken som ble fisket, og det tilsier at det er stor sannsynlighet at torsken stammer fra Norcods anlegg.

– Siden det eneste torskeoppdrettsanlegget i nærheten av hvor fisken ble fanget er vårt, må vi også konkludere med at det er stor sannsynlighet at torsken stammer fra vårt anlegg, selv om 90 prosent av all oppdrettstorsk i Norge har samme genetiske opphav, skrev Norcod i børsmelding.

I starten av februar fikk også selskapet pålegg fra Fiskeridirektoratet om å slakte ut to merder med torsk, etter funn av kjønnsmoden fisk.

I en børsmelding har selskapet opplyst at tidligere utslakting gir lavere totalt slaktevolum enn tidligere ventet, lavere snittvekter, og lavere priser grunnet økt salg i spotmarkedet.