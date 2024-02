Fredag formiddag melder Nordlaks i en pressemelding at de gjenopptar utbyggingsprosjektet på Børøya, hvor det er planlagt nytt slakteri, filetavdeling og kontorbygg.

Prosjektet, som ble påbegynt i 2018, men ble satt på vent i 2022, i forbindelse med innføringen av den nye kontantstrømsbaserte grunnrenteskatten.

Før det ble lagt på is, hadde de rukket å utvide tomten, etablere kassefabrikk, ny kjøleterminal og nytt vannbehandlingsanlegg.

Men nå gjenopptar de altså utbyggingen. Opprinnelig var planen at prosjektet skulle ferdigstilles i 2025, mens det nå er beregnet til å være ferdig i 2027.

Tomas Tømmerås i Nordlaks. Foto: Kolbjorn Hoseth Larssen

– Vi står ved en korsvei og må enten bygge nytt eller gjøre omfattende vedlikehold for å fornye oss og tilpasse oss framtidige krav, sier driftsdirektør i Nordlaks produkter, Tomas Tømmerås, i pressemeldingen.

Ifølge selskapet vil den nye filetavdelingen gi mulighet til å produsere pre-rigor – altså bearbeidet dagsfersk laks.

Detaljene rundt prosjektet, som areal, kostnadsramme og tidsplan er ikke ferdigstilt, ifølge selskapet.

– Vi er fortsatt i dialog med entreprenører om dette. Det som er besluttet nå, er at vi gjenopptar prosjektet. Alternativet ville på sikt være å slutte å drive og det er ikke et alternativ for oss. Vi skal fortsette å være en samfunnsbygger og matprodusent inn i framtida, uttaler Tømmerås.