Nordly Holding har startet jobben med å identifisere nye strategiske løsninger på eiersiden i fiskehelseselskapet Stim, lyder det i en pressemelding fra fiskehelseselsskapet fredag.

Nyheten slår ned som en liten bombe i havbruksbransjen.

– Planlegger du å selge deg helt ut?

– Det er et spørsmål om hvem som kommer inn. Jeg holder døra åpen for å bli med videre, men det er snakk om å selge en kontrollerende post. Selskapet er blitt så stort, med så mye folk og aktivitet i mange land. Jeg har drevet med dette i 30 år. Når det gjelder drift, er jeg ikke nødvendigvis den beste i verden. Dette er rett tid. Selskapet er sjukt viktig for meg, så hvis vi finner de rette nye eierne, og de ønsker det, skal jeg bidra videre, sier administrerende direktør og eier av Nordly Holding, Jim-Roger Nordly, til IntraFish.

Etterspurt

Meglerhuset ABG Sundal Collier er hyret inn for å gjennomføre prosessen går fram av meldingen fra selskapet.

– Så godt som alle verdens lakseoppdrettere er i dag på våre kundelister, og med økende aktivitet og omsetning år for år, står Stim i en svært robustposisjon. Derfor er det også riktig for selskapet at vi nå utforsker alternative eierskapsstrukturer, uttaler Nordly i meldingen.

Han viser til at selskapet besitter en bredde i biologisk kompetanse, som er høyt etterspurt i den globale akvakulturnæringen.

– Det er først og fremst gjennom forbedringer i biologi, fiskehelse og fiskevelferd at næringens enorme iboende potensial kan utløses. Dette er felt hvor Stim allerede spiller en nøkkelrolle og nyter stor tillit, understreker Nordly i meldingen.

Kontorer i fire land

Selskapet har kontorer i Norge, Chile, UK og Canada og selskapet noterer sterk vekst i alle sine forretningsområder, fra leveranser av legemidler og fiskehelseprodukter til fiskehelsetjenester, miljøundersøkelser og rådgivingstjenester. Fjorårets omsetningsrekord på 1,206 milliarder kroner ble passert allerede september i år går det fram av dagens melding.

Nordly forventer at eierskapsprosessen vil være konkludert i løpet av første halvår 2024.

– Det blir en spennende prosess, som jeger trygg på vil ende med en løsning som er til det beste for selskapet. Forutsetningen er selvsagt at vi finner de riktige eierne, som både deler våre verdier og som har den riktige kompetansen til å ta Stim til nye høyder, sier Jim-Roger Nordly i pressemeldingen.

Sensasjon i bransjen

Nyheten sprekker samme dag som statsbudsjettet blir lagt fram og Nobelkomiteen tildeler fredsprisen. Nyheten forsvinner i mediebildet, men for mange i norsk havbruk oppleves meldingen om salg som en sensasjon.

– Er du sikker på at det er klokt å selge – er det noe du har tenkt på lenge?



– Hva slags spørsmål er det? spør han og ler og blir stille et øyeblikk.

Jim Roger Nordly – her på messe. Foto: Ole Morten Melgård

– Jo, det er veloverveid. Jeg vil bruke tid på andre av prosjektene mine som fôrprodusenten Polarfeed, bakeriofag-satsingen i ACD, lukket smoltproduksjon i selskapet Paradigm Aquatic, videregående opplæring i Havbruksakademiet Nord, og Lofotseminaret skal arrangeres videre framover. Det blir plenty å gjøre.

– Hva med det nye hovedkvarteret som du har bygget på Leknes for alle aktivitetene dine?

– Nei, det skal ikke selges. Jeg skal jo ikke pensjonere meg. Jeg vil bruke tid på å gjennomføre prosjektene mine, sier 55-åringen.

Leknes som verdens sentrum

Milliardbedriften hans har vært drevet fra tettstedet Leknes i Vestvågøy kommune i Lofoten. Distriktskontorene ligger på steder som Oslo og Bergen.

– Frykter du ikke at Leknes kan komme til å miste sin viktige posisjon hvis du selger deg ut?

– Nei, det er her vi har en usedvanlig dyktig stab. Jeg har lykkes med å skaffe bedriften de aller dyktigste medarbeiderne på sine områder. Mange har bodd her i 15–20 år. Her er kompetanse samlet som du ikke finner noe annet sted.

– Er du sikker på at hovedkvarteret for Stim ikke blir flyttet til Oslo?

– Det ville vært tidenes bommert. Selskapet har en desentralisert struktur fra Bergen i sør til Tromsø i nord.

– Har de ansatte grunn til å frykte for arbeidsplassene?

– Aldeles ikke. Det blir avgjørende i samtalene med en eventuell ny eier.

– Og hva er prisen på selskapet?

– Jeg har ikke peiling.

– Snakker vi om 5 milliarder kroner som minstepris?

– Ha-ha. Vel, det ville vært en grei nedre grense, men seriøst, jeg har ikke peiling, sier multigründeren til IntraFish.