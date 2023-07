Da myndighetene i Peru avlyste ansjos-fisket i juni, førte avgjørelsen til at de fjernet hundretusenvis av tonn med fiskemat og fiskeolje fra det globale markedet. Som igjen førte til frykt for hva det vil si på fôrprisene.

Skretting, verdens største fiskefôr-produsent, sa at prisene ville stige som et resultat av avgjørelsen i Peru. Tall fra World Bank viser også at prisene har steget.

Imidlertid er prisene på vegetabilske råvarer på vei ned. I hvert fall for de som driver oppdrett utenfor Norge.