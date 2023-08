Det opplyser selskapet i en melding fredag.

Biofish opplyser at hvem som kjøper fisken, men at dette er en ny kunde, og at det er et av de største lakseselskapene.

- Denne kontrakten vil bidra mye til å øke selskapets muligheter til å produsere postsmolt med planlagt levering i mars 2024, og er en del av Biofishs planlagte oppskallering av produksjonen, i tråd med den reviderte produksjonsplanen, heter det i meldingen.

Selskapet opplyser at det er i rute med å fullføre byggingen av RAS-anlegget sitt, som skal åpne i september.