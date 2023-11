– 2022 ble nok et godt år for driften vår med lite sykdom og uønskede hendelser. Det er mye takket være våre 600 ansatte som bidrar hver eneste dag, og dyktige leverandører som sikrer at vi har det utstyret og de verktøyene vi trenger til enhver tid. Med god hjelp av fortsatt høy etterspørsel fikk vi en omsetning på 6,5 milliarder, og det beste resultatet i Norge noensinne, sier administrerende direktør Knut Ellekjær i en melding.

Cermaq Norway har såkalt avvikende regnskapsår.