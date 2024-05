Skiftet etter Karl Øystein Øyehaug, som har bestemt seg for å gi seg som finansdirektør, skjer 1. juli.

Det opplyser selskapet i en børsmelding mandag morgen.

– I sin nye rolle vil Gunnar Aasbo-Skinderhaug styrke selskapets lederteam, ved å bringer med seg operasjonell og økonomisk erfaring fra lakseoppdrettsnæringen, for å sikre veien mot lønnsomhet. Med denne avtalen, har Atlantic Sapphire videre som mål å forbedre sine evner og sikre beredskap for den kommende fase to i utvidelsesprosjektet, skriver selskapet i meldingen.

Atlantic Sapphire Børsnotert selskap som bygger verdens største, landbaserte lakseanlegg utenfor Miami, Florida.

Selskapets «Bluehouse» omtales som et drivhus for oppdrett. Den engelske oversettelsen av drivhus er «Greenhouse».

Selskapet har gjennomført første fase av byggingen av anlegget i Homestead i Florida, som gir selskapet en årlig kapasitet på 9.500 tonn.

Første slakt ble gjennomført i september i 2020.

Selskapet bygger nå ut andre byggetrinn.

Når fase to er gjennomført, vil selskapet ha en årlig kapasitet på 25.000 tonn. Selskapet har et slaktemål på 220.000 tonn i 2031

Nordlaks Holding er største eier med rundt 10,4 prosent av aksjene

– Jeg er stolt over å få denne muligheten i Atlantic Sapphire. Etterspørselen etter laks er sterk mens bransjens tilbud ikke kan henge med. Fremtiden til lakseoppdrett omfatter betydelige produksjonsvolumer fra landbaserte anlegg, og Atlantic Sapphire har lang erfaring og en unik posisjon for å betjene verdens største laksemarked med premium laks, uttaler Aasbo-Skinderhaug i meldingen.

Beklager avgang

I meldingen går det fram at Karl Øystein Øyehaug forblir i rollen som finansdirektør inntil Aasbo-Skinderhaug har flyttet til Florida (forventet i løpet av 3. kvartal 2024), og vil også bli i selskapet i en periode deretter for å sikre en sømløs overgang.

Karl Øystein Øyehaug gir seg som finansdirektør i Atlantic Sapphire. Foto: Ole Jacob Strønen Riise (arkiv)

– Vi ønsker Gunnar Aasbo-Skinderhaug velkommen til vårt lederteam og er sikre på at Gunnar - med sin brede bakgrunn - vil bidra betydelig til selskapets reise mot lønnsomhet og vekst i årene som kommer, uttaler styreleder i Atlantic Sapphire, Kenneth J Andersen, i meldingen.

- På vegne av styret vil vi takke Karl Øystein Øyehaug for hans betydelig bidrag til selskapet de siste seks årene som finansdirektør, både når det gjelder å utvikle selskapet til det det er i dag, og også å sikre finansiering for å oppfylle selskapets vei mot lønnsomhet og vekst. Vi beklager å se ham gå, men forstår prioriteringene hans og ønsker ham alt godt i fremtiden, sier styreleder om Øyehaugs avgang i meldingen.

Leter fortsatt

Videre opplyser styret «med glede» i dagens børsmelding at søket etter en ny administrerende direktør har god fremgang og forventes å avsluttes i løpet av andre kvartal 2024.

Som Intrafish tidligere har omtalt har dette arbeidet pågått i over tre måneder nå.