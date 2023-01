Sør for Ålesund ligger skipsverft som perler på en snor. Larsnes Mekaniske Verksted er ett av dem. – Hun her er inne på årlig vedlikehold, som ny bunnsmurning, mens utpå fjorden der kan du se testing av nyeste båt i flåten, «Ro Senja», sier brønnbåtreder Odd Reidar Sandøy til Intrafish. «Ro Senja» på 84 meter med 3.900 kubikk fisketankkapasitet er den tiende brønnbåten som Larsnes Mek har levert til Rostein, og skal på kontrakt med Salmar. En av Rosteins brønnbåter får årlig vedlikehold, som blant annet innebærer nytt bunnstoff.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.