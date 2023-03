Økonomiprofessoren viser til at kiloprisen for laks i 2016, som var et rekordår, lå rundt 60 kroner. I fjor var det produksjonskost, inkludert kapitalkostnader, som lå rundt 60 kroner. Sjøl om volumene ut av Norge var nesten 30 prosent høyere i 2022 enn i 2016, var prisene enda bedre i fjor. I uke 7 i år lå Nasdaq-prisen (for laks større enn 4 kilo), over 100 kroner. – Men husk at dette er ei syklisk næring og lønnsomheten går opp og ned, minner Misund om.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.